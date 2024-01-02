الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تبدأ غدًا.. متحدث الوزراء يكشف المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الكهرباء والطاقة أحد الموضوعات التي تشغل بال رئيس الوزراء، لافتًا إلى أنه وردت الكثير من الشكاوي من المواطنين ونواب البرلمان، بسبب تغير مواعيد قطع الكهرباء ليلًا، وهذا يمثل مشكلة بسبب امتحانات نصف العام.

أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أن رئيس الوزراء وجه بتغيير أوقات قطع الكهرباء لتكون في الفترة بين الـ11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً لمدة ساعتين، بدءًا من غدٍ الأربعاء.

أشار الحمصاني إلى أن مجلس الوزراء يبحث الآلية لتخفيف الساعتين في الفترة القادمة، مضيفًا أن موضوع تخفيف الأحمال سببه الرئيسي هو الضغط على شبكة الكهرباء وزيادة الاستهلاك والتوسع العمراني الذي شهدته الدولة في الفترة الأخيرة.

متحدث الوزراء الحياة اليوم الأحمال الجديدة فضائية الحياة مجلس الوزراء

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