"الإقليمى لعلوم الفضاء": مصر اتجهت بشكل جاد للطاقة المتجددة والوقود الأخضر

توقع د.علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، بأن 2024 ستشهد نفس الوقائع التي شهدها العام المنصرم ويمكن أكثر.

وقال نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء، خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، إن التخلص من الوقود الأحفوري قرار لم يتم تنفيذه، وهذا يسهم بشكل كبير في ظهور العديد من التغيرات المناخية.

ونوه النهري إلى أن مصر اتجهت بشكل جاد في التحول للطاقة المتجددة والوقود الأخضر، مطالبًا الدول أن تسير على خطى الدولة المصرية لتقليل المخاطر التي قد تدمر الكوكب.

وأشار نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء إلى أن مؤتمر المناخ الأخير لم يتم فيه إصدار قرارات فعالة وملزمة للدول للتخلص من الوقود الأحفوري، وإذا استمرت الدول على هذا المنوال سنبحث علي كوكب آخر غير الأرض.