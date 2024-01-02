الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ إدارة أعمال لـ"إكسترا نيوز": حياة كريمة تعمل على تطوير الإنسان

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال د.أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن مبادرة حياة كريمة تعبر عن فكر متكامل للقيادة السياسية في حل مشكلة الفقر.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مبادرة حياة كريمة أسهمت بشكل كبير في تطوير الريف المصري والصعيد بشكل كبير.

ونوه إلى أن المبادرة استهدفت 4500 قرية على مستوى 22 محافظة في مصر، لافتًا إلى أن حياة كريمة تعمل على تطوير الإنسان والحياة بشكل عام للمواطن المصري.

أشار أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية أن مبادرة حياة كريمة اشتغلت في أكثر من محور، الكهرباء، التعليم والبنية التحتية، مؤكدًا أن رؤية الرئيس السيسي هذه المبادرة عالجت الكثير من المشكلات من كل جوانبه.

أستاذ إدارة أعمال حياة كريمه اكسترا نيوز مبادرة حياة كريمة الريف المصري الدكتور أيمن غنيم أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية

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