ما الذى يجرى فى جنوب لبنان؟.. نزوح 74 ألفًا وغلق مدارس (فيديو)

أفادت مراسلة قناة "الغد" الإخبارية، ليلى خليل، بأن منطقة جنوب لبنان تحولت لساحة حرب بالمعنى الحرفى للكلمة، مشيرة إلى أن بلدات الجنوب اللبناني أصبحت خاوية بشكل كبير.

وأشارت مراسلة "الغد" إلى أن الحرب والقصف المدفعي الإسرائيلي دفعا بأهالي القرى الحدودية إلى النزوح إلى المدن والقرى الساحلية، بسبب الغارات المكثفة.

ونوهت بأن عدد النازحين من مناطق جنوب لبنان إلى المدن الساحلية تخطى حاجز الـ74 ألف نازح، فيما تخطت أعداد الضحايا 118 قتيلا بسبب الغارات العشوائية للاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت مراسلة "الغد" أنه حسب مكتب الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، فقد أكد أنه قد جرح 536 مدنيًا، من بينهم 3 صحفيين، جراء القصف والغارات الإسرائيلية.

كما أكدت أن الغارات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية ساهمت بشكل كبير في حرق الكثير من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى 300 ألف مزرعة للمواشي، وغلق أكثر من 50 مدرسة بشكل كامل.