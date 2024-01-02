متحدث الهلال الأحمر: غزة بحاجة ملحّة لدخول الوقود لتشغيل المستشفيات (فيديو)

قال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، إن الغارات الإسرائيلية متواصلة على القطاع مخلّفة الكثير من الضحايا والمصابين.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر، خلال مداخلة لقناة "الغد الإخبارية"، أن قطاع غزة بحاجة ملحّة لدخول الوقود لتشغيل المستشفيات من أجل دعم المصابين، مؤكدًا أن المنظومة الطبية في غزة شبه منهارة.

وأشار "النمس" إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني تمكنت من إدخال أول شاحنة للمساعدات الطبية لشمال قطاع غزة، وذلك خلال أيام الهدنة، ولكن بعد ذلك لم يتلقَ الشمال أي شاحنات مساعدات طبية.

ونوه بأن الوقود الشحيح تسبب في إيقاف الكثير من السيارات التي تنقل المصابين، مطالبًا بأن يتم إدخال الوقود من أجل إمداد سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى أدوات التعقيم واللقاحات والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.