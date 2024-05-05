"أنا أهم من طه حسين".. يوسف زيدان يوضح حقيقة تصريحاته حول عميد الأدب

قال الدكتور يوسف زيدان، الروائي والمفكر، إن تعليقه السابق الذي أثار جدلًا واسعًا، والذي قال فيه "أنا أهم من طه حسين"، لم يكن سوى مزحة بينه وبين المفكر فراس السواح، مؤكدًا أن هذا التعليق لا يقلل من شأن الأديب الكبير طه حسين، الذي يُعتبر أستاذ الأجيال وعميد الأدب العربي.

وأوضح زيدان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُبث على قناة صدى البلد، أن الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي وأدى إلى بلبلة بين النشطاء والمثقفين، كان جزءًا من جلسة أكبر هدفت إلى إطلاق مؤسسة ثقافية جديدة تعنى بالأدب والفن.

وعبر عن سروره بالاهتمام الكبير الذي أظهره المصريون تجاه طه حسين، مؤكدًا أن الفيديو الكامل للجلسة سيُنشر ليوضح السياق الكامل للمزحة.

وفي تعليقه على الجدل الدائر، ذكر "زيدان" أن طه حسين كان يطبع أعماله بألف نسخة تُباع على مدى فترات طويلة، بينما في الوقت الحالي، تُباع نسخ مجلداته بسرعة وبأعداد كبيرة، واختتم حديثه مطالبًا الناس بعدم الحكم على النوايا من خلال جملة واحدة، ودعا المنتقدين لمشاهدة الجلسة كاملةً على الإنترنت، والتي استمرت لثلاث ساعات، لفهم السياق الحقيقي للتصريحات.