عزة مصطفى تناشد المسئولين بعلاج الحاجة فتحية: "تحتاج عملية قلب مفتوح" (فيديو)

ناشدت الإعلامية عزة مصطفى، المسؤولين بضرورة التدخل العاجل لعلاج الحاجة فتحية، البالغة من العمر 60 عامًا، والتي تعيش في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، موضحة أنها تعاني من مرض السكر ومضاعفات خطيرة أثرت سلبًا على صحتها، إلى جانب الحالة المادية الصعبة التي تعيشها وتجعلها غير قادرة على توفير الأدوية اللازمة لها.

وأكدت مصطفى، في تصريحاتها خلال برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن مرض السكر أثر على رؤية عيني فتحية وعلى صحة قلبها، مما يستدعي إجراء عملية قلب مفتوح، وأشارت إلى أنها تعيش أيامًا قليلة في الدنيا وتتمنى العلاج.

زوج فتحية أيضًا ناشد المسؤولين بالتدخل لعلاج زوجته الطريحة في الفراش، حيث أن معاشه لا يكفي لشراء الدواء، وأكد أنه يتمنى لها العودة للحياة مرة أخرى في مكان آدمي يسمح لها بالعيش بكرامة.