"مكشوف الظهر".. جامعة حلوان توضح موقفها من واقعة فستان الطالبة حنين فؤاد

في تطور جديد لواقعة الطالبة حنين فؤاد، أفادت الدكتورة ماري ميساك، أستاذ الإرشاد السياحي بجامعة حلوان، بأن الطالبة حنين فؤاد قد تم منعها مؤقتًا من دخول الحرم الجامعي بسبب ارتدائها فستانًا قصيرًا ومكشوف الظهر، مما يخالف قواعد اللباس المتبعة في الجامعة.

وأكدت ميساك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن القواعد الجامعية لا تحظر ارتداء الفساتين بشكل عام، ولكنها تشترط ألا يكون الفستان مكشوفًا بما يخل بالحشمة الجامعية، وأضافت أنها قدمت للطالبة حنين نصيحة بفك ضفيرة شعرها لتغطية ظهرها قليلًا، ومن ثم سمحت لها بالدخول لحضور عرضها التقديمي دون أن تفوتها الفرصة.

وأشارت ميساك إلى أن الجامعة تحرص على مصلحة الطلاب وتقدر ظروفهم، مؤكدةً أنه لا يوجد أي تمييز أو استقصاد ضد أي من الطلاب، وأن الجميع يعاملون كأبناء للجامعة، وأوضحت أن الحادثة لم تكن إلا مسألة تطبيق للقواعد الجامعية المعمول بها، وأن الجامعة تعمل دائمًا على توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.