السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأونروا: كل 10 دقائق يُقتل طفل فى قطاع غزة

الأونروا
الأونروا

أعلنت وكالة الأونروا، عن أن عددًا كبيرًا من الأطفال يقتلون في غزة، في هجمات مكثفة وعشوائية، ووصل الأمر إلى أن  كل 10 دقائق يقتل طفل في قطاع غزة، وذلك وفقًا لعاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

من ناحية أخرى، قال بشير جبر مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن آلاف الفلسطينيين مفقودون تحت ركام المنازل في قطاع غزة، والحماية المدنية غير قادرة على انتشالهم، نظرًا لعدم توافر المعدات الثقيلة، واستمرار العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف سيارات الحماية المدنية، كما أن هناك أعضاء بشرية منتشرة في الشوارع والطرقات، وهو ما ينذر بكارثة صحية وإنسانية.

الأونروا غزة القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية قطاع غزة

مواد متعلقة

مظاهرات فى تل أبيب تطالب بانتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل للمحتجزين

بيع الخبز بالكيلو.. اقتراح جرىء من "شعبة المخابز" على الهواء

عزة مصطفى تنعى الفنان صلاح السعدنى: أثر فى قلوبنا

هل عانى صلاح السعدنى من مرض الزهايمر قبل وفاته؟.. طبيب يكشف

إعلام إسرائيلى: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان أحدث أضرارًا مادية

"شعبة المخابز" تكشف حقيقة تخفيض أسعار الخبز السياحى

برومو البطولة العربية العسكرية للفروسية مصر 2024

القاهرة الإخبارية: إصابة فلسطينيين برصاص مستوطنين فى الضفة الغربية

الأكثر قراءة

موظفة تتهم حارس عقار بالتسلل إلى غرفة نومها فى الطالبية

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

35 جنيهًا تراجعًا بأسعار الدواجن.. والبيض ينخفض خلال أيام

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

هل يعود للتراجع من جديد بعد موسم العيد؟.. تاجر يكشف توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة

ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه ترعة فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.. والشبكة الوطنية تتدخل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل