الأونروا: كل 10 دقائق يُقتل طفل فى قطاع غزة

أعلنت وكالة الأونروا، عن أن عددًا كبيرًا من الأطفال يقتلون في غزة، في هجمات مكثفة وعشوائية، ووصل الأمر إلى أن كل 10 دقائق يقتل طفل في قطاع غزة، وذلك وفقًا لعاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

من ناحية أخرى، قال بشير جبر مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن آلاف الفلسطينيين مفقودون تحت ركام المنازل في قطاع غزة، والحماية المدنية غير قادرة على انتشالهم، نظرًا لعدم توافر المعدات الثقيلة، واستمرار العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف سيارات الحماية المدنية، كما أن هناك أعضاء بشرية منتشرة في الشوارع والطرقات، وهو ما ينذر بكارثة صحية وإنسانية.