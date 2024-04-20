السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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برومو البطولة العربية العسكرية للفروسية مصر 2024

برومو البطولة العربية
برومو البطولة العربية العسكرية للفروسية مصر 2024

نشرت وزارة الدفاع المصرية، برومو البطولة العربية العسكرية للفروسية مصر 2024.

وتستعد مصر لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية بنسختها الأولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء. 

وتنظم البطولة العربية العسكرية للفروسية بمشاركة أكثر من 10 دول عربية، ابتداءً من 24 أبريل، حتى 27 أبريل، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

البطولة العربية العسكرية للفروسية البطولة العربية العسكرية للفروسية مصر 2024 السيسي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

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