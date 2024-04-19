السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

اشتروا المقابر مع بعض.. حكايات لأول مرة عن صلاح السعدنى وأبو بكر عزت

المفكر والطبيب خالد
المفكر والطبيب خالد منتصر

روى المفكر والطبيب خالد منتصر، حكايات لأول مرة عن الفنان صلاح السعدني وصديقه أبو بكر عزت.

وقال خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن الفنان الراحل صلاح السعدني حضر يوم كتب الكتاب لزواجه، وحضر بصفته أن زوجتي هي بنته الثانية، لأنها بنت لأهم وأقرب صديق لصلاح السعدني أبوبكر عزت.

وأضاف أن صلاح السعدني وأبوبكر عزت، اشتريا المقابر مع بعض من شده تعلقهما ببعض، واشتركا في أشياء كثيرة جدًا في حياتهما العملية والفنية.

وأشار إلى أن الكيمياء الخاصة بصلاح السعدني وأبوبكر عزت في مسلسل أرابيسك  تشعرك أن هناك خيالي وراء الكاميرا، موضحًا أن الصديقين كانا على علاقة صداقة قريبة جدًا.

وتابع: "الحقيقة أن الجو الأسري بين هذين الصديقين كان مختلفا وأنا عشته عن قرب، وكان صلاح السعدني قارئا نهما لأي كتاب رغم أنه كان شهير بالكسل".
 

أبو بكر عزت صلاح السعدني خالد منتصر حمدى رزق صدى البلد

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