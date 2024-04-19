الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طارق الشناوى: نجاح "الكبير أوى" وصل للذروة فى الجزء السادس

طارق الشناوي
طارق الشناوي

علق الناقد الفني، طارق الشناوي، على مسلسلات ونجوم رمضان 2024.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي والمحامي خالد أبوبكر، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، إن الفنان أحمد مكي من أكثر الممثلين ثقافة ونجاحا "الكبير قوي" وصل للذروة في الجزء السادس.

وأضاف أن أحمد مكي من أكثر الفنانين تعددا في الثقافة؛ لأنه مخرج وكاتب ومغن وملحن ويفعل كل شىء، موضحاً أن نجاح الكبير أوي وصل للذروة في السادس وليس السابع مع ظهور مربوحة ومهرجان المزاريطة.

وأشار إلى أنه قرر الذهاب لدائرة أخرى، بعد انطواء صفحة الكبير أوي، موضحاً أن مربوحة تم مهاجمتها بشدة وظلمت من قبل المشاهدين، رغم أنها فكاهية جدًا، وأنه مشروع نجمة من الدرجة الأولى.

اون خالد ابوبكر طارق الشناوي

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