فلسطين: يتحدى إرادة المجتمع الدولي

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن أغلبية دول العالم تعترف بدولة فلسطينية منذ 2012 عندما صوتت الجمعية العامة على رفع مكانة فلسطين بالأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب، حسبما أفادت فضائية " القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن أغلبية دول العالم تعترف بدولة فلسطينية منذ 2012 عندما صوتت الجمعية العامة على رفع مكانة فلسطين بالأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن الفيتو الأمريكي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.