مجلس الأمن يصوت على طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة

يصوت مجلس الأمن الدولي على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وقالت مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: "نحث زملائنا في المجلس على التصويت لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وقدمنا توصية للمجلس لمنح فلسطين العضوية الكاملة".

وتابع: "المجتمع الدولي سيظل ثابتا في التزامه تجاه دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وآن الأوان أن تحتل فلسطين موقعها في منظمة الأمم المتحدة".