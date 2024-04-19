الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طارق الشناوى: العوضى كان يجب أن تكون لديه مساحة للحرية

طارق الشناوي
طارق الشناوي

علق الناقد الفني، طارق الشناوي، على مسلسلات ونجوم رمضان 2024.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي والمحامي خالد أبوبكر، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، إن الفنان أحمد العوضي كان داخل تحدي وأثبت إنه ممكن تراهن عليه.

وأضاف أن الفنان أحمد العوضي كان يجب أن يكون لديه مساحة للحرية، وألا يتوقف عند تجسيد شخصة البطل الشعبي، مؤكدًا أنه نجح  بدون ياسمين شعبي، وعليه الخروج من حالة البطل الشعبي".

وأشار إلى أن الفنان أحمد العوضي يسعى للصدارة بين النجوم وأن يكون اسمه في المقدمة، وهذا يضعه في تحد حقيقي.

طارق الشناوي كل يوم خالد ابوبكر اون

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