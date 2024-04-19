شهيدة ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف روضة أطفال بحي السلام شرق رفح

أفاد مراسل الغد من قطاع غزة، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف روضة أطفال في منطقة حي السلام شرقي مدينة رفح، ما أسفر عن عن استشهاد مواطنة وإصابة آخرين بجروح مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

وأضاف المراسل في أحدث إفادة إخبارية عبر شاشة الغد، مساء اليوم الجمعة، أن هذه الغارة سبقها استهداف المناطق الحدودية لمدينة رفح، حيث قصفت مدفعية الاحتلال أراض زراعية، ودون وقوع إصابات.

وفي خان يونس، أشار إلى أن الأوضاع الميدانية هناك قاسية جراء تدمير كافة المنازل، لا سيما وأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائف دخانية شرقي المحافظة، ما تسبب في حالة من الذعر بين النازحين.

وأشار إلى أن الدفاع المدني الفلسطيني طالب بإدخال معدات ثقيلة لانتشال جثامين الشهداء الفلسطينيين، خاصة وأن هناك حوالي 12 ألف فلسطينيا مفقودا في قطاع غزة.