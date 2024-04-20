القاهرة الإخبارية: إصابة فلسطينيين برصاص مستوطنين فى الضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن إعلام فلسطيني، بإصابة فلسطينيين برصاص مستوطنين خلال مهاجمتهم قرية الساوية جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وكان قد فرض الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، حزمة عقوبات على "المستوطنين المتطرفين" في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، أدرج بها أربعة أشخاص وكيانان.

وحسب بيان لها، فقد تمت إضافة كياني ليهافا "مجموعة يمينية متطرفة تؤمن بتفوق اليهود"، و"شباب التلال" وهي "مجموعة شبابية متطرفة تتكون من أعضاء معروفين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية"، بالإضافة إلى شخصيتين بارزتين في منظمة شباب التلال، وهما مئير إيتنغر وإليشا يريد.