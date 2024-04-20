إعلام إسرائيلى: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان أحدث أضرارًا مادية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على بلدة المطلة في إصبع الجليل أحدث أضرارًا مادية.

من ناحية أخرى، قال بشير جبر مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن آلاف الفلسطينيين مفقودون تحت ركام المنازل في قطاع غزة، والحماية المدنية غير قادرة على انتشالهم، نظرًا لعدم توافر المعدات الثقيلة، واستمرار العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف سيارات الحماية المدنية، كما أن هناك أعضاء بشرية منتشرة في الشوارع والطرقات، وهو ما ينذر بكارثة صحية وإنسانية.