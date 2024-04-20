السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إعلام إسرائيلى: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان أحدث أضرارًا مادية

إطلاق صاروخ مضاد
إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على بلدة المطلة في إصبع الجليل أحدث أضرارًا مادية.

 

القاهرة الإخبارية: آلاف الفلسطينيين مفقودون تحت الركام والأعضاء البشرية منتشرة في الشوارع

 

من ناحية أخرى، قال بشير جبر مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن آلاف الفلسطينيين مفقودون تحت ركام المنازل في قطاع غزة، والحماية المدنية غير قادرة على انتشالهم، نظرًا لعدم توافر المعدات الثقيلة، واستمرار العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف سيارات الحماية المدنية، كما أن هناك أعضاء بشرية منتشرة في الشوارع والطرقات، وهو ما ينذر بكارثة صحية وإنسانية.

صاروخ مضاد للدروع لبنان أصبع الجليل القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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