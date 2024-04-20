السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: آلاف الفلسطينيين مفقودون والأعضاء البشرية منتشرة فى الشوارع

غزة
غزة

قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، إن آلاف الفلسطينيين مفقودون تحت ركام المنازل في قطاع غزة، والحماية المدنية غير قادرة على انتشالهم، نظرًا لعدم توافر المعدات الثقيلة، واستمرار العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف سيارات الحماية المدنية. 

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك أعضاء بشرية منتشرة في الشوارع والطرقات، وهو ينذر بكارثة صحية وإنسانية، وهناك انتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين لتكدس القمامة ومياه الصرف الصحي، منها أمراض جلدية ونزلات معوية والتهاب الكبد الوبائي. 

 

الاحتلال استهدف المرافق الصحية وأخرج المستشفيات من الخدمة

ولفت إلى أن الاحتلال استهدف المرافق الصحية وأخرج المستشفيات من الخدمة، لم يتبق إلا المستشفيات العاملة في مدينة رفح، ومستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى.

وأكد أن العدوان الإسرائيلي متصاعد على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، والانفجارات الناجمة عن القصف الإسرائيلي لا تتوقف، في شرقي قطاع غزة، وهناك غارات نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد طبيب قصفت القوات الإسرائيلية عيادته. 

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