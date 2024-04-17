الباز يطالب الحكومة بعدم قطع الكهرباء يوم عيد القيامة

طالب الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الحكومة بعدم قطع الكهرباء يوم عيد القيامة، على غرار القرار الذي اتخذته بعدم قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال في شهر رمضان.

ولفت الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن قرار عدم قطع الكهرباء في رمضان كلف الموازنة 400 مليون دولار، ثمن الوقود.

وأردف أنه يمكن أن تحل أزمة الكهرباء نهائيًا إما بالترشيد الطوعي للاستهلاك من المواطنين، وذلك بنسبة 15% من الكهرباء المستهلكة، أو تتمكن الدولة من توفير المزيد من النقد الأجنبي لشراء الوقود الكافي لتشغيل محطات الكهرباء بطاقة توليد أعلى.

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