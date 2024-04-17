الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الباز يكشف موعد التغيير الوزارى الجديد

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الناس تنتظر تغيير وزاري شامل، لأن الحكومة الحالية بذلت كل ما يمكنها من جهد.

وأضاف الباز، خلال لايف “البساط أحمدي”، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "عندما تستمع إلى رئيس الوزراء تدرك أن الحكومة بذلت أقصى ما لديها، والمنطق يقول، أننا نحتاج لدماء جديدة، لأن الأزمة الحالية حلولها معروفة، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة الحالية، قدم لمصر الكثير". 

ولفت الباز، إلى أنه من المتوقع أن يتم التعديل الوزاري، في شهر يونيو، وأنه من المنتظر تغيير في وجوه قوية في الوزارة.

 

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