الباز يكشف موعد التغيير الوزارى الجديد

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الناس تنتظر تغيير وزاري شامل، لأن الحكومة الحالية بذلت كل ما يمكنها من جهد.

وأضاف الباز، خلال لايف “البساط أحمدي”، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "عندما تستمع إلى رئيس الوزراء تدرك أن الحكومة بذلت أقصى ما لديها، والمنطق يقول، أننا نحتاج لدماء جديدة، لأن الأزمة الحالية حلولها معروفة، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة الحالية، قدم لمصر الكثير".

ولفت الباز، إلى أنه من المتوقع أن يتم التعديل الوزاري، في شهر يونيو، وأنه من المنتظر تغيير في وجوه قوية في الوزارة.

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