عزة مصطفى تنعى الفنان صلاح السعدنى: أثر فى قلوبنا

نعت الإعلامية عزة مصطفى الفنان الكبير صلاح السعدني الذي فارقنا أمس عن عمر ناهز 81 عامًا.

وأكدت "مصطفى"، في تصريحاتها عبر برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن صلاح السعدني كان يمتلك حضورًا لافتًا في عالم التمثيل، وقالت: "هناك نجوم في الدراما والسينما والمسرح يتجاوز اسمهم حجمهم كممثلين".

وأضافت: "أدوار صلاح السعدني في المسرح والسينما والدراما كانت فريدة من نوعها، ولم يستطع أحد غيره تجسيدها بنفس الإتقان".

وتابعت عزة مصطفى: "صلاح السعدني كان يخطف الأنظار أثناء تجسيده للشخصيات، وكانت لديه ذاكرة بصرية استثنائية".