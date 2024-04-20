السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بيع الخبز بالكيلو.. اقتراح جرىء من "شعبة المخابز" على الهواء

الخبز
الخبز

أوضح عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنهم قد طرحوا هذه الرؤية منذ فترة طويلة، والتي تتمثل في بيع الخبز بالكيلو، مع الحفاظ على الوحدة.

وأضاف غراب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أنه على سبيل المثال، يمكن أن يكون كيلو الخبز وزن 100 جرام ويحتوي على 10 أرغفة، وبهذه الطريقة، يمكن تحديد سعر كيلو الخبز بناءً على سعر رغيف الخبز الحالي.

وأكد غراب أنه سيتم البدء في تطبيق الأسعار الجديدة المخفضة اعتبارًا من الغد، وذلك في كافة أنحاء الجمهورية، وقد تم الاستقرار على المواصفات والأسعار لضمان توفر الخبز بأسعار معقولة للمستهلكين.

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