صراعات القادة وضباط برتبة بابا نويل.. جيش إسرائيل "يسقط" فى جحيم غزة

منذ السابع من أكتوبر الماضي، تعيش إسرائيل كابوسًا حقيقيًا بسبب عملية طوفان الأقصى، التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضد الكيان الصهيوني المحتل، وألحقت العديد من الخسائر في جيش الاحتلال واقتصاده، حيث هرب الكثير من المستوطنين من إسرائيل خشية الوقوع في قبضة المقاومة الفلسطينية.

وبينما نحن على مشارف اليوم الـ90 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم تقو قوات الاحتلال الإسرائيلي على التوغل بريًا داخل القطاع، وفي التقرير التالي، نسلَّط الضوء على فضائح وسقطات قادة جيش الاحتلال الذي ظن نفسه في وقتٍ من الأوقات أنه "جيش الذي لا يقهر"- سابقًا.

أهالي المحتجزين لنتنياهو: "ابنك مش بيحارب معانا ليه"

في أحد اللقاءات التي جمعت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، فوجئ نتنياهو بسؤال أحد الموجودين عن ابنه، ولماذا لم يحارب مع الجنود في غزة؟

على الفور، تهرب نتنياهو من السؤال، وبات الموضوع حديث الكثير من المحتجزين الإسرائيليين، أمام منزله، حيث تبيّن أنه سافر إلى الولايات المتحدة منذ بداية الحرب الإسرائيلية.

"خلافات بالجملة" بين قادة الحرب الإسرئيلية

في الأيام الأخيرة شهد "كبينت الحرب" العديد من الخلافات التي باتت تظهر للعلن، ولعل أشهرها الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الشاباك ووزير الدفاع يؤاف جالانت، حيث تغيبا عن المؤتمر الصحفي الأخير لنتنياهو.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" دانا أبوشمسية، أن هذا التغيب ينذر بوجود خلاف بين قادة الحرب، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الاحتجاجات التي طالبت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسرعة الوصول من أجل الإفراج عن المحتجزين.

وقالت أبوشمسية، إن المؤتمر الصحفي لبنيامين نتنياهو، الذي تغيب عنه وزير الدفاع ورئيس الشاباك، كان بسبب أن الثنائي يرى بأنه لا يوجد جديد يمكن قوله للشعب الإسرائيلي.

جنود الاحتلال بزي بابا نويل

أثارت بعض المقاطع التي نشرها عدد من جنود الاحتلال موجة سخرية وغضب في نفس الوقت خاصة في الشارع الإسرائيلي، بسبب تصرف بعض الجنود بشكل طفولي من خلال مجموعة فيديوهات نشروها لأنفسهم على مواقع التواصل، ولاقت تفاعلًا كبيرًا على الشبكة العنكبوتية.

بعض الجنود صوروا مقاطع وهم يطلقون الرصاص على بعض الدمي البلاستيكية أو الرقص مرددين بعض الجمل العنصرية، وآخر يرقص ويلعب بالدراجات، وآخر ارتدى زي بابا نويل خلال أحد المعارك، الأمر الذي وصفه البعض في إسرائيل بأنهم ليسوا على "قدر المسئولية".

"كنت جاي أسرق".. مستوطن إسرائيلي ينتحل صفة ضابط

في واقعة ربما هي الأغرب في تاريخ الجيوش، انتحل مستوطن إسرائيلي صفة ضابط، حيث تنكر في زي أحد الضباط الإسرائيليين وتسلل إلى قطاع غزة، حسبما أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية.

وذكرت القناة أن المستوطن الإسرائيلي انتحل صفة ضابط لسرقة أسلحة وقنابل ومعدات عسكرية وتسلل لقطاع غزة وظهر في الصور مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بزي عسكري.

واعتقلت سلطات الاحتلال "روي يفراخ"، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وذلك بعد انتحاله صفة ضابط بالجيش الإسرائيلي بوحدة لواء "اليمام" الإسرائيلية، كما أن الشاب خلال وجوده في قطاع غزة.