باحث فى الشئون الإسرائيلية: نقل السكان من غزة جريمة حرب

قال الدكتور أحمد فؤاد، الباحث في الشئون الإسرائيلية والفلسطينية، إن نقل السكان من غزة هو الهدف الأساسي والذي يشغل بال حكومة الاحتلال منذ سنوات وليس وليدة الوقت الحالي.

وأضاف الباحث في الشئون الإسرائيلية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن فكرة التهجير للشعب الفلسطيني بدأت في الثلاثينات من القرن الماضي، مشيرًا إلى أن نقل السكان هي جريمة حرب.

وأشار "فؤاد" إلى أن فكرة التهجير التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية جربت أكثر من مرة ولكن فشلت، مضيفًا أن الحل يكمن في عدم توسيع الاستيطان كما فعلت الحكومة الإسرائيلية في السنوات الماضية.