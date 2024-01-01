عضو المكتب السياسى لحركة حماس: نعمل على جبهتى المقاومة ووقف العدوان على غزة

قال الدكتورغازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، لأننا نعمل من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، مشيرًا أن هذا مصلحة وطنية فلسطينية.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خلال استضافته بقناة "الغد الإخبارية"، أن لدينا الكثير من أوراق الضغط أهمها قوة المقاومة الفلسطينية على أرض الواقع.

أشار حمد، أن لدينا الكثير من المقترحات من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، وتبادل الأفكار المشتركة مع الأطراف الخاصة بالتفاوض لعلها مصر والدولة القطرية.

ونوه عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، أن هناك تعنتا إسرائيليا ولا تريد الدخول في مفاوضات، بل تريد إطالة أمد الحرب وقتل الكثيرين من الشعب الفلسطيني.