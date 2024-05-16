تغيير رئيس لجنة امتحان شهادة إعدادية في المنوفية بعد تسريب امتحان الجبر

اتخذت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية قرارا بتغيير رئيس لجنة إعدادية بمدرسة تابعة لإدارة قويسنا التعليمية، وذلك بعد تداول ورقة أسئلة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية.

ووجه محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الشؤون القانونية بالتحقيق في الواقعة والدفع برئيس اللجنة البديل وتغيير الأساسي كا إجراء احترازي، والتحقيق مع الملاحظين والطالب المنشور ورقته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الفولي تطبيق القانون على كل المخالفين وتصل العقوبات على الطالب حين ثبوت الواقعة، بالحرمان من الامتحانات وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة مع كافة العاملين الذين تثبت عليهم التراخي والتسبب في تداول الأوراق.

وأوضح أنه لاوجود لتسريبات للامتحانات قبل بدء امتحان الشهادة الإعدادية بالمنوفية، ولكن ما يتم نشره بعد دخول اللجان هو محاولة للغش.

81 ألف و70 طالبا يمتحنون بالإعدادية في المنوفية

وكان قد أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على الانتهاء من كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة التي انطلقت اليوم الخميس 16 مايو الجاري مضيفا أن 401 لجنة ستستقبل 81 ألف و70 طالبا وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، مؤكدا المتابعة الدورية للجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأوضح الأستاذ محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة اللجان لاستقبال الطلاب غدا على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاداء امتحان مادتي الجبر والإحصاء "فترة أولى "ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، فترة ثانية، مشيرًا إلى استمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوى مؤكدًا على أنه تم التنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

ومن جهته، أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وتحقيقًا للصالح العام، مشددًا بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظًا علي الصالح العام.