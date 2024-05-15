الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غدًا.. 81 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية

صورة ارشفية
صورة ارشفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من الإعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني  للشهادة الإعدادية والتي تنطلق غدًا الخميس.

وأكد أن 401 لجنة تستقبل 81 ألف و70 طالب علي مستوي جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، مؤكدا علي المتابعة الدورية للجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم الإنتهاء من تجهيز اللجان لاستقبال الطلاب غدا على مستوى الإدارات التعليمية، لاداء امتحان مادتي الجبر والإحصاء "فترة أولى "ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات " فترة ثانية.

وأشار “الفولي” إلى استمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية والمتصلة بالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوى، مؤكدًا أنه تم التنبيه على عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

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