محافظ المنوفية يحيل 43 متغيبا بمستشفى السادات العام للتحقيق

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مستشفى السادات العام ، في إطار المتابعات المستمرة للمرور على المستشفيات والمنشآت الطبية بنطاق المحافظة لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية والوقوف علي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وتفقد المحافظ أقسام العلاج الطبيعي وغرفة تأهيل الأطفال، وأشار مدير المستشفى إلى أنه تم توريد وحدة متطورة "Suspension unit for pediatric"، للمساعدة في تنظيم الوضع الحركي للمريض وذلك من قبل وزارة الصحة، كما تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي والأقسام الداخلية بالمستشفى، وأجرى حوارًا مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة منذ دخولهم المستشفى وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لهم لتلقى العلاج اللازم وحتى تماثلهم للشفاء.

أكد المحافظ أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

وخلال تفقده، أحال المحافظ 43 من المتغيبين بالمستشفى إلى التحقيق لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي، ووزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال النظافة بالمستشفى دعمًا لهم.

واستمع محافظ المنوفية لطلب أحد المرضى عن حالته الصحية، وعلى الفور وجه بالتنسيق مع المستشفى الجامعي لنقل الحالة وإجراء عملية جراحية عاجلة واتخاذ اللازم مراعاة لظروفه وحفاظًا على صحته.

وأكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للقطاع الطبي بكافة عناصره لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنظومة الصحية، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ووضعها على رأس أولوياته وفقالرؤية مصر 2030.