الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يحيل 43 متغيبا بمستشفى السادات العام للتحقيق

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مستشفى السادات العام ، في إطار المتابعات المستمرة للمرور على المستشفيات والمنشآت الطبية بنطاق المحافظة لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية والوقوف علي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وتفقد المحافظ أقسام العلاج الطبيعي وغرفة تأهيل الأطفال، وأشار مدير المستشفى إلى أنه تم توريد وحدة متطورة "Suspension unit for pediatric"، للمساعدة في تنظيم الوضع الحركي للمريض وذلك من قبل وزارة الصحة، كما تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي والأقسام الداخلية بالمستشفى، وأجرى حوارًا مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة منذ دخولهم المستشفى وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لهم لتلقى العلاج اللازم وحتى تماثلهم للشفاء.

أكد المحافظ أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا  بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

وخلال تفقده، أحال المحافظ 43 من المتغيبين بالمستشفى إلى التحقيق لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي، ووزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال النظافة بالمستشفى دعمًا لهم.

واستمع محافظ المنوفية لطلب أحد المرضى عن حالته الصحية، وعلى الفور وجه بالتنسيق مع المستشفى الجامعي لنقل الحالة وإجراء عملية جراحية عاجلة واتخاذ اللازم مراعاة لظروفه وحفاظًا على صحته.  

وأكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للقطاع الطبي بكافة عناصره لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنظومة الصحية، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ووضعها على رأس أولوياته وفقالرؤية مصر 2030.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مدينة السادات احالة43من العاملين بمستشفي السادات للتحقيق جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة السادات

مواد متعلقة

بـ5.5 مليون جنيه.. المنوفية تنفذ كوبري السيارات أعلى خط سكة حديد "كفر داود-السادات"

بتكلفة 34 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد محطة رفع صرف كفر داود بالسادات

وكيل زراعة المنوفية: مشروعات التنمية ضرورة مُلِحة فى ظل التزايد السكانى

الأكثر قراءة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

الرئيس الأمريكى فى ورطة

بعد فشل محاولات لقجع.. تطورات أزمة الشيبى وحسين الشحات

ماذا يحدث فى سوق الدولار؟.. خبراء مصرفيون يكشفون توقعاتهم للفترة المقبلة

محامى ضحية عصام صاصا: مستعد لإقناع أهالى "أحمد" بقبول 100 جمل أو 1000 دينار ذهب

البقيع الأصغر.. مشاريع تطوير شاملة تضفي رونقًا جديدًا على أضرحة آل البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟