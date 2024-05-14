الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بـ5.5 مليون جنيه.. المنوفية تنفذ كوبري السيارات أعلى خط سكة حديد "كفر داود-السادات"

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الأعمال الإنشائية لكوبري السيارات أمام الدير (إنشاء جديد) أعلى خط سكة حديد كفر داود- السادات، والذي يربط الطريق الإقليمي بمنطقة اليافطة والطريق الصحراوى، بطول 400 متر وبتكلفة  5.5 مليون جنيه، نسبة إنجاز تقارب 98 %، وكذا طريق الرياح الناصري بكفر داود اتجاه الخطاطبة، لدراسة إمكانية توسعته ورفع كفاءته.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية لكافة المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها، وخاصة خطة التطوير ورفع كفاءة الطرق وإنشاء المحاور والكباري التي تستهدف تخفيف الضغوط المرورية وتسهيل حركة التجارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد أبو ليمون المركز التكنولوجي بكفر داوود التابع للوحدة المحلية لمركز السادات، لمتابعة انتظام سير العمل لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز السادات، رافقه الأستاذ صفوت معوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، المهندسة وفاء صبحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وخلال تفقده، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من أحد موظفي المركز التكنولوجي عن تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح، وكذا الخطوات والإجراءات المتعلقة بملف التصالح والتسهيلات المقدمة لتخفيف العبء علي المواطنين، مشددًا بتذليل العقبات أول بأول والاستجابة السريعة لكافة طلبات واستفسارات المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن جميع مخالفات الخاصة بالبناء بعد تاريخ 15-10-2023 لن يتم التصالح عليها وسيتم إزالتها الفورية في المهد وفقًا للقانون، مؤكدا بذل المزيد من الجهد لإنجاز أكبر قدر من الملفات في أقل مدة زمنية وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والهام، مشيرا إلى متابعته الميدانية المستمرة لمنظومة العمل ونسب الإنجاز بكل المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.

محافظ المنوفية بكوبري السيارات أعلي خط سكة حديد كفر داود – السادات بتكلفة 5 5 مليون جنيه السادات جوله ميدانية موسعة

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