رئيس جامعة المنوفية يسلم الجوائز للفائزين في مسابقات "صحتنا من صحة كوكبنا"

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، حفل ختام مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، بالتعاون مع وزارتي البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، وشركة سانوفي مصر المتخصصة في صناعة الأدوية بمشاركة جامعات المنوفية والزقازيق ومدينة السادات.

وسلم الدكتور أحمد القاصد خلال الاحتفالية الدراجات وجوائز المسابقة على الفائزين في ٤ مسابقات هي "الفيديو التوعوي، البحث الاجتماعي، ريادة الأعمال، ماراثون الجري".

جاءت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وبحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عدد كبير من من أعضاء هيئة التدريس وممثلي الجامعات المشاركة، والطلاب.

كما حضر الإحتفال الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والمهندس محمد مصطفى اعلام وزارة البيئة ومهندس عصام السعداوى اعلام وزارة البيئة. ونهى سلامة إعلام وزارة البيئة فرع طنطا،و دكتور احمد كمال مدير منطقة اسكندرية

وخلال الاحتفال، أكد الدكتور أحمد القاصد أن المسابقة تهدف إلى تبادل الرؤى، والأفكار لمواجهة التحديات التي تواجه كوكبنا، والتغيرات البيئية، والمناخية، مشيرا إلى أنه تم توزيع الجوائز المقدمة من شركة سانوفي على الفائزين في المسابقة، والتي تضمنت مسابقات في مجالات؛ البحوث، والفيديو التوعوي، والمشروع الابتكاري في مجالات التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة.

كما وجه القاصد الشكر للقائمين علي المسابقة وشركة سانوفي، واشاد بأداء الطلاب المشاركين في المسابقات موجها التهنئة للفائزين من الجامعات الثلاثة.

ومن جانبه، أشار الدكتور ناصر عبد الباري إلى أن الجامعة تعمل على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للطلاب المتميزين في الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والإجتماعية، كما تحرص الجامعة على تنمية مواهب الطلاب مضيفا أن فعاليات ختام المسابقة تضمنت أيضا عقد ندوة ثقافية حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

وأعلن الدكتور أحمد القاصد أن نتائج منافسات الطالبات الدراجات الهوائية أسفرت عن فوز الطالبة حنين حسن من جامعة الزقازيق بالمركز الأول، وحصلت على المركز الثاني الطالبة رحمه محمود نصار جامعة المنوفية، والمركز الثالث جهاد شعبان بدوي جامعة المنوفية، والمركز الرابع ندى السيد علي جامعة الزقازيق، والمركز الخامس زينب أحمد الجيزاوي جامعة المنوفية، والمركز السادس مريم عاصم جامعة المنوفية، والمركز السابع آيه أنيس جامعة السادات، والمركز الثامن همسه أحمد جامعة السادات، والمركز التاسع بسمه صبري جامعة المنوفية، والمركز العاشر ناديه أحمد جامعة المنوفية.

في حين أسفرت نتائج الطلاب عن فوز عمرو احمد عبد السلام بالمركز الاول جامعة المنوفية، أشرف مكي عبدالله المركز الثاني المنوفية، عبد الرحمن أشرف شهاب المركز الثالث المنوفية، محمد عطيه حسنين المركز الرابع جامعة الزقازيق، مازن ابو الخير محمد المركز الخامس جامعة السادات، احمد صابر حامد المركز السادس جامعة الزقازيق، يوسف على جلال المركز السابع جامعة المنوفية، عبد الرحمن طارق عبد الشافي المركز الثامن جامعة السادات، أحمد أشرف جاد الله المركز التاسع جامعة السادات، وعبد الرحمن رشاد زكريا المركز العاشر جامعة السادات.

وقد تولى الاشراف على المنافسات الرياضية معتز صادق وعلي السيد وحسام صلاح من النشاط الرياضي.

وتضمنت قائمة الطلاب الفائزين في المجالات العلمية،فوز الثلاثي خالد عاطف بالمركز الأول وحبيبة وائل بالمركز الثاني وحامد الزيات بالمركز الثالث من جامعة السادات في مجال الفيديو التوعوي.



وفي مجال البحث العلمي موضوع التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء حصل على المركز الأول الطالبة سلمي المعاذ من جامعة المنوفية والطالب محمد فوزي بالمركز الثاني جامعة الزقازيق والطالب سيف محمد بالمركز الثالث جامعة المنوفية.

وحصل على المركز الأول في مجال البحث العلمي موضوع التغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الإلكترونية حصل على المركز الأول الطالبة فريدة محمد جامعة المنوفية والمركز الثاني أحمد حامد جامعة السادات والمركز الثالث حسن خالد جامعة المنوفية.

وفي مجال البحث العلمي موضوع المحميات الطبيعيه والاستثمار في الطبيعه حصل الطالب مهاد المتولي جامعة السادات على المركز الأول والطالب محمد لملوم جامعة السادات بالمركز الثاني والطالب محمد رأفت جامعة المنوفية بالمركز الثالث.

وعلى مستوى مشروع ريادة الأعمال حصلت جامعة المنوفية على المركز الأول بمشاركة الطلاب عبد الله محمود وأحمد العشماوي وحامد سعيد ومحمد كريم وعبد العليم مسعود.

وجاءت جامعة الزقازيق في المركز الثاني بمشاركة الطلاب محمد ايهاب وأحمد ياسر وابراهيم اكرامي وأحمد السعيد ومحمد عبد المنعم.

كما حصلت جامعة السادات على المركز. الثالث في مشروع رياده الأعمال بمشاركة الطلاب أحمد محمود وعبد الرحمن حامد ويوسف ماجد وكريم محمد وحنين حاتم.