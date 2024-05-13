السيطرة على حريق معرض مفروشات وأجهزة منزلية بأشمون في المنوفية

شهدت قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حريقًا مروعًا التهم محل مفروشات وأدوات منزلية، وعلى الفور، استدعى الأهالي سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع انتقاله لأماكن أخرى والسيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل محل مفروشات بقرية سنتريس وعلى الفور، جرى التنسيق مع الحماية المدنية، للانتقال إلى مكان الحريق.

وأكد أحد شهود عيان الواقعة أن المحل احترقت محتوياته بالكامل والذي كان يضم كمية كبيرة من المفروشات والأدوات المنزلية، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وبيان سبب الحريق من خلال أقوال مالكه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.