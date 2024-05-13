"صيادلة المنوفية" تكرم رئيس هيئة الدواء بالمحافظة

نظمت نقابة صيادلة المنوفية بمشاركة هيئة الدواء المصرية ومديرية الشئون الصحية حفل تكريم الدكتور ناصر أبوحسين مدير عام هيئة الدواء المصرية فرع المنوفية، ومدير عام إدارة الصيدلة السابق بمناسبة بلوغه سن المعاش، تقديرًا لمجهوداته ومسيرته المهنية فى الارتقاء بالقطاع الصيدلي بمحافظة المنوفية، ووفاءً بعطائه فى القطاع الحكومي والعمل العام.

جاء ذلك التكريم فى حضور لفيف من القيادات البرلمانية والتنفيذية والأكاديمية والنقابية تحت رعاية الدكتور مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية ومجلس النقابة فى قاعة المؤتمرات بمبنى اتحاد نقابات المهن الطبية، حيث حضر كل من النائبة الدكتورة هناء سرور، والنائب الدكتور نصيف العفيفي، والنائب المهندس وفيق عزت، والنائب الدكتور محمود البرعي، والنائبة الدكتورة غادة قنديل، والنائب أيمن معاذ، والنائب السابق الدكتور سامي المشد، والنائب السابق الدكتور عبدالحميد الشيخ، ومعتز حجازي المتحدث الرسمى باسم محافظة المنوفية، والدكتور مهاب فادي مدير الإدارة العامة للشهادات ومتابعة التراخيص بهيئة الدواء، والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة جامعة المنوفية، والدكتورة رضوى عبدالجليل مدير الإدارة العامة للتفتيش على المؤسسات الحكومية بهيئة الدواء، والدكتور أسامه الشلقاني وكيل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، وصبري حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور أشرف بيومي رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الأسبق، والدكتور أحمد منصور أستاذ كلية الصيدلة جامعة الأزهر، والدكتور أحمد زكريا مدير إدارة الصيدلة بالمنوفية، والدكتور أمجد عبدالحميد مدير عام إسعاف المنوفية السابق، ووكلاء كلية الصيدلة جامعة المنوفية الدكتور شادى علام والدكتور أحمد عاطف دنيا، ونقيب المهندسين بالمنوفية المهندس أشرف فرحان، ولفيف من كبار الصيادلة بمراكز محافظة المنوفية، وممثلي كبرى شركات الأدوية المصرية.

وبدأت مراسم اليوم بالسلام الوطني وآيات قرآنية مباركة ثم كلمة الترحيب من الدكتور مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية بالحضور وضيوف النقابة، ثم بعد ذلك فيديو يستعرض نبذة عن حياة الدكتور ناصر أبوحسين وحياته الأسرية والعملية ومشاركاته فى العمل العام والسياسي، تلى ذلك كلمات منصة الحفل وتقديم الدروع والهدايا للدكتور ناصر أبوحسين.

من جانبه قال المتحدث الرسمى لنقابة صيادلة المنوفية الدكتور محمود قصد، إن مظاهر المحبة والتقدير للدكتور ناصر أبوحسين تجسدت فى التنظيم لهذه الاحتفالية التى تُمثل ثلاث جهات، وهي هيئة الدواء والنقابة ومديرية الشئون الصحية، حيث حرصت تلك الجهات على تكريم مسيرته المهنية وتوحيد الفاعلية بحدث قوى ومتميز تحت رعاية النقابة، كما تجسدت مشاعر العرفان والامتنان فى أجواء اليوم فى كلمات المنصة والحضور والتى تميزت بالصدق والعرفان لشخصية من أسرة عريقة اتسمت بصفات النبل والكرم والشهامة والعطاء للناس والوطن.

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