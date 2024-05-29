"رانيا" تخلع زوجها: طلع أمه عمرة بفلوس "تكميم معدتها"

“خد فلوس عملية تكميم المعدة وطلع بيها والدته عمره“، بهذه الكلمات بدأت ”رانيا.م” دعواها التي تقدمت بها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة والتي طالبت فيها بخلع زوجها تحمل رقم 6933 لسنة 2024.

وقالت رانيا في دعواها: “تزوجت من رجل مطلق وتحملت مسؤليته ومسؤلية والدته وأبناءه الإثنين، وعشنا في شقة زوجية واحدة وبرغم طبع والدته الصعب، والذي كان السبب في طلاقه المرة الأولى، إلا أننى تحملتها حتى أعيش حياة مستقرة، ومر على زواجنا نحو الأربع سنوات، دون أن أرزق بطفل والأطباء أجمعوا بأن وزني الزائد السبب في عدم حدوث حمل”.

تابعت: “لجأت لطرق كثيرة لأتمكن من انقص وزنى لكن تمكنت من نزول بسيط للغاية، في حين أن عمرى تعدى ال 37 سنة وعندى رهبة وخوف شديد من كبر سنى وأنى لن أتمكن من الحمل”.

استطردت الزوجة: “طلبت منه إجراء عملية تكميم المعدة لكنه رفض وادعى بأنها خطر برغم أن شقيقه وزوجته قاما بإجرائها ولا يوجد معهم أي مشاكل، فقمت بعمل جمعية وادخرت أموالها من مصروف المنزل، وبعد سنة كاملة تمكنت من تجميع أموالها ولجأت للطبيب، وبعد أن طلب منى بعض الفحوصات للتمهيد لإجراء العملية تفاجئت برفض زوجي المبالغ فيه وعشنا في مشاجرات وخلافات كثيرة، وبالنهاية أوهمني بالموافقة وطلب مني الأموال لتبقى معه حتى وقت إجراء العملية، وافقت على طلبه، ثم صدمت بأنه حجز عمرة لوالدته، وطلب منى أن أنسى هذه العملية نهائيا، فضلا عن أن لديه أبناء ولا يريد الإنجاب مرة أخرى”.