"كان رايح يسرق".. تفاصيل القبض على إسرائيلى انتحل صفة ضابط بالجيش فى غزة (فيديو)

انتحل مستوطن إسرائيلي صفة ضابط، حيث تنكر في زي أحد الضباط الإسرائيليين وتسلل إلي قطاع غزة، هذا ما أكدته القناة الـ 12 الإسرائيلية.

سلطت قناة "الغد الإخبارية" الضوء على الواقعة وكشفت تفاصيلها، حيث قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن المحتال سرق أسلحة وقنابل ومعدات عسكرية وتسلل لقطاع غزة بل وظهر في الصور مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بزي عسكري.

قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال اعتقلت شابا يدعي "روي يفراخ"، يبلغ من العمر 35 عاما، وذلك بعد انتحاله صفة ضابط بالجيش الإسرائيلي بوحدة لواء "اليمام" الإسرائيلية.

أكدت القناة العبرية، أن الشاب خلال وجوده في قطاع غزة، التقط صورة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لقطاع غزة.

قدم "يفراخ" نفسه لأفراد الجيش الإسرائيلي على أنه ضابط، الأمر الذي سمح له بالحصول على أسلحة وقنابل وذخيرة ومعدات عسكرية، الأمر الذي جعله يستولي عليها ويسرقها بكل سهولة، وهذا ما كشفته السلطات الإسرائيلية عند مداهمة منزله، حيث وجدوا العديد من الأسلحة والذخائر الخاصة بالجيش.