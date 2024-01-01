الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير المستشفى الأوروبى بغزة لـ"القاهرة الإخبارية": المصابون على الأرض والمساعدات الطبية لا تكفى

مدير عام مستشفى غزة
مدير عام مستشفى غزة الأوروبي

قال الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، أن القطاع الصحي في غزة مازال يتلقى الضربات المفجعة، بسبب نقص الإمدادت الطبية والدوائية.

وأشار مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن سعة المستشفي 450 سريرا، مشيرًا أن المستشفى تحوي أكثر من 900 جريح، وهذا يسهم في ترك نصف المصابين على الأرض وتقديم الرعاية الطبية لهم في الطرقات الخاصة بالمستشفى.

ونوه "العقاد"، أن مستشفى غزة الأوروبي محاصر، حيث لا يستطيع سكان وسط وشمال القطاع، وبعض الأحياء في جنوب القطاع لا يستطعون الوصول للمستشفي.

وأضاف "العقاد"، أن المستشفى أُسس من قبل وكالة "الأونروا"، ولكن بعد مرور عام من تشغيله غادرت الإدارة الخاصة بوكالة الأونوروا، مؤكدًا أن المستشفى تابع لوزارة الصحة الفلسطينية.

وشدد "العقاد"، على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات الطبية، مشيرًا أن ما يدخل لقطاع غزة لا يكفي الجرحي، حيث إن الكثير من الحالات التي تحتاج لعمليات بسبب الحالة الحرجة لهم لا تقوى المستشفي على تقديمها؛ بسبب نقص المستلزمات الطبية.

مدير المستشفى الأوروبي القاهرة الإخبارية المصابين الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي مستشفى غزة الأوروبى القطاع الصحي في غزة غزة

مواد متعلقة

مراسلة القاهرة الإخبارية: مكالمة بايدن المشحونة سبب تصريحات نتنياهو الأخيرة

مراسلة القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية دمرت العديد من الآليات العسكرية (فيديو)

نتنياهو: لن نسمح لأهالى غزة بالعودة إلى شمال القطاع

مراسل القاهرة الإخبارية: الدعم السريع سيطر على عدد من المدن بولاية الجزيرة السودانية

خبير كوارث لـ"القاهرة الإخبارية": قد نشهد تسونامى جديدًا فى اليابان

نتنياهو: مهمتنا الأولى إعادة مواطنينا إلى مستوطنات غلاف غزة

القاهرة الإخبارية: الفصائل الفلسطينية تستهدف 5 آليات إسرائيلية فى غزة

القاهرة الإخبارية: زلزال يضرب مدينة نوتو فى منطقة إيشيكاوا اليابانية

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

عاجل.. تحذيرات من تسونامى جديد.. تحرك طارئ فى كوريا الجنوبية وروسيا

محمد صلاح يهدى ليفربول هدفين فى الانتصار على نيوكاسل بالدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة