مدير المستشفى الأوروبى بغزة لـ"القاهرة الإخبارية": المصابون على الأرض والمساعدات الطبية لا تكفى

قال الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، أن القطاع الصحي في غزة مازال يتلقى الضربات المفجعة، بسبب نقص الإمدادت الطبية والدوائية.

وأشار مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن سعة المستشفي 450 سريرا، مشيرًا أن المستشفى تحوي أكثر من 900 جريح، وهذا يسهم في ترك نصف المصابين على الأرض وتقديم الرعاية الطبية لهم في الطرقات الخاصة بالمستشفى.

ونوه "العقاد"، أن مستشفى غزة الأوروبي محاصر، حيث لا يستطيع سكان وسط وشمال القطاع، وبعض الأحياء في جنوب القطاع لا يستطعون الوصول للمستشفي.

وأضاف "العقاد"، أن المستشفى أُسس من قبل وكالة "الأونروا"، ولكن بعد مرور عام من تشغيله غادرت الإدارة الخاصة بوكالة الأونوروا، مؤكدًا أن المستشفى تابع لوزارة الصحة الفلسطينية.

وشدد "العقاد"، على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات الطبية، مشيرًا أن ما يدخل لقطاع غزة لا يكفي الجرحي، حيث إن الكثير من الحالات التي تحتاج لعمليات بسبب الحالة الحرجة لهم لا تقوى المستشفي على تقديمها؛ بسبب نقص المستلزمات الطبية.