الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة القاهرة الإخبارية: مكالمة بايدن المشحونة سبب تصريحات نتنياهو الأخيرة

مراسلة القاهرة الإخبارية
مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، دانا أبو شمسية، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد أنه لا قرار لوقف الحرب على قطاع غزة، وأن مثل هذه القرارات تخص إسرائيل وحدها.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلي أن المكاملة المشحونة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيل، السبب وراء تصريحات نتنياهو الأخيرة.

ونوهت "أبوشمسية"، أن تصريحات نتنياهو تزمنت مع تصريحات وزير الأمن القومي، الذي أشار إلى ضرورة تسريع عملية تهجير سكان غزة.

وأضافت "أبوشمسية"، أن أولي الأولويات التي تشغل بال نتنياهو وقادة الحرب في إسرائيل، هو إعادة المواطنين الإسرائيليين إلى مستوطنات غلاف غزة، وهذا تغير في أهداف قادة الحرب والذي كان يصرح في الأيام السابقة هي فكرة تحرير المحتجزين لدى حماس.

 

نتنياهو: لن نسمح لأهالى غزة بالعودة إلى شمال القطاع

صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه لن يسمح لأهالي غزة بالعودة إلى شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا تغيير في أوامر إطلاق النار بغزة، ونتصرف وفق ما تمليه علينا مصالحنا، رغم الضغوط التي نتعرض لها.

مراسلة القاهرة الاخبارية نتنياهو قناة القاهرة الإخبارية غزة قطاع غزة بنيامين نتنياهو

مواد متعلقة

مراسلة القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية دمرت العديد من الآليات العسكرية (فيديو)

نتنياهو: لن نسمح لأهالى غزة بالعودة إلى شمال القطاع

مراسل القاهرة الإخبارية: الدعم السريع سيطر على عدد من المدن بولاية الجزيرة السودانية

خبير كوارث لـ"القاهرة الإخبارية": قد نشهد تسونامى جديدًا فى اليابان

نتنياهو: مهمتنا الأولى إعادة مواطنينا إلى مستوطنات غلاف غزة

القاهرة الإخبارية: الفصائل الفلسطينية تستهدف 5 آليات إسرائيلية فى غزة

القاهرة الإخبارية: زلزال يضرب مدينة نوتو فى منطقة إيشيكاوا اليابانية

القاهرة الإخبارية: عبور 82 شاحنة مساعدات واستقبال 15 مصابًا عبر معبر رفح

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

عاجل.. تحذيرات من تسونامى جديد.. تحرك طارئ فى كوريا الجنوبية وروسيا

محمد صلاح يهدى ليفربول هدفين فى الانتصار على نيوكاسل بالدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة