مراسلة القاهرة الإخبارية: مكالمة بايدن المشحونة سبب تصريحات نتنياهو الأخيرة

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، دانا أبو شمسية، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد أنه لا قرار لوقف الحرب على قطاع غزة، وأن مثل هذه القرارات تخص إسرائيل وحدها.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلي أن المكاملة المشحونة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيل، السبب وراء تصريحات نتنياهو الأخيرة.

ونوهت "أبوشمسية"، أن تصريحات نتنياهو تزمنت مع تصريحات وزير الأمن القومي، الذي أشار إلى ضرورة تسريع عملية تهجير سكان غزة.

وأضافت "أبوشمسية"، أن أولي الأولويات التي تشغل بال نتنياهو وقادة الحرب في إسرائيل، هو إعادة المواطنين الإسرائيليين إلى مستوطنات غلاف غزة، وهذا تغير في أهداف قادة الحرب والذي كان يصرح في الأيام السابقة هي فكرة تحرير المحتجزين لدى حماس.

نتنياهو: لن نسمح لأهالى غزة بالعودة إلى شمال القطاع

صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه لن يسمح لأهالي غزة بالعودة إلى شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا تغيير في أوامر إطلاق النار بغزة، ونتصرف وفق ما تمليه علينا مصالحنا، رغم الضغوط التي نتعرض لها.