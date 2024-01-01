الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية دمرت العديد من الآليات العسكرية (فيديو)

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، منى عوكل، إنه على الرغم من سحب الاحتلال الإسرائيلي لـ 5 ألوية غرب قطاع غزة لكن الاجتياحات ما زالت مستمرة في الكثير من الأحياء بوسط قطاع غزة.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية أن المقاومة الفلسطينية دمرت العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى قتل عدد من الجنود الإسرائيليين بمخيم البريج.

وأشارت عوكل إلى أن منطقة جحر الديك حتى الآن لم يتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من السيطرة عليها، بسبب الاشتباكات والمعارك مع المقاومة الفلسطينية.

ونوهت عوكل بأن الاشتباكات متواصلة على كل المناطق الحدودية، مضيفة أن القصف المدفعي والطيران الحربي ما زال يقصف الأماكن المكتظة بالسكان، والمناطق الغربية أصبحت هدفًا للصواريخ الحربية الإسرائيلية.

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