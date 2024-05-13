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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 325 طن قمامة ومخلفات من شوارع المحلة الكبرى بالغربية

حملة نظافة
حملة نظافة

واصلت رئاسة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بقيادة العميد عمرو فكري، وبالتنسيق مع إدارة النظافة والبيئة والإدارات المختصة، الحملات الموسعة لرفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة والقرى استمرت على مدار 24 ساعة؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

واستهدفت الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة، وبلغ إجمالي ما جرى رفعه 325 طن قمامة ومخلفات وقمامة صلبة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق، كما تم تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين، رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة.

وأكد رئيس المدينة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية ونائبه، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات، خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

إدارة النظافة والبيئة الحملات الموسعة لرفع كفاءة النظافة المظهر الحضاري والجمالي رفع المخلفات والأتربة القضاء على مقالب القمامة العشوائية إعادة الواجهة الحضارية

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