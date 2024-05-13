زيارة خاصة.. شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب بعد قليل

علمت "الدستور" أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يتوجه بعد قليل، إلى مسجد السيدة زينب، رضي الله عنها، في زيارة خاصة.

ومن المقرر، أن يستقبل فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعدد من قيادات الوزارة.

ويأتي ذلك عقب الافتتاح الرسمي لمسجد السيدة زينب، رضي الله عنها، الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده، وكان يرافقه السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، والأمراء من أشقاء وأنجال السلطان، منهم الأمير القائد جوهر عزالدين، والأمير جعفر الصادق عماد الدين، وكذلك مفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تشريفه لافتتاح مسجد السيدة زينب، رضي الله عنها، بعد إعادة تطويره تطويرًا شاملا ودقيقًا غير مسبوق ليصبح المسجد صرحًا إسلاميًّا عظيمًا في فن العمارة الإسلامية، ويقف مع ما تم من عمارة بيوت الله - عز وجل - في مصر شاهدًا على أعظم عصر في عمارة المساجد بمصرنا العزيزة.

تطوير مساجد آل بيت الله

وقال جمعة: "أكد الرئيس في كلمته خلال الافتتاح أن هذه ثالث مناسبة خلال فترة قصيرة يتم فيها افتتاح تطوير مسجد السيدة زينب، رضي الله عنها، وقد سبق أن تم تطوير مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ثم مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها".

وتابع وزير الأوقاف: "يطيب لي أن نشكره على عنايته ببيوت الله - عز وجل - وتشييدها وتطويرها بما يليق بحقها وبجمهوريتنا الجديدة، حيث أعلن سيادته في كلمته عن خطة كبيرة جدًا لتطوير مساجد آل البيت ومساجد الصحابة الكرام، رضوان الله عليهم جميعًا، والصالحين وسائر المساجد الكبرى والأثرية، بدءًا بمسجد الرفاعي والسلطان حسن ومسجد المواردي ومساجد أخرى كثيرة وصولًا إلى القلعة ومسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، فجزاه الله عن عمارة بيوت الله -عز وجل - خير الجزاء".