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الدين لله

وزير الأوقاف: نشكر الرئيس على تشريفه لافتتاح مسجد السيدة زينب وعنايته بأضرحة آل البيت

مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تشريفه لافتتاح  مسجد السيدة زينب  - رضي الله عنها- بعد إعادة تطويره تطويرًا شاملا ودقيقًا غير مسبوق ليصبح المسجد صرحًا إسلاميًّا عظيمًا في فن العمارة الإسلامية، ويقف مع ما تم من عمارة بيوت الله -عز وجل- في مصر شاهدًا على أعظم عصر في عمارة المساجد بمصرنا العزيزة.

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وقال جمعة: "أكد الرئيس في كلمته خلال الافتتاح أن هذه ثالث مناسبة خلال فترة قصيرة يتم فيها افتتاح تطوير مسجد السيدة زينب- رضي الله عنها-، وقد سبق أن تم تطوير مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ثم مسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها".

وتابع وزير الأوقاف: "يطيب لي أن نشكره على عنايته ببيوت الله -عز وجل- وتشييدها وتطويرها بما يليق بحقها وبجمهوريتنا الجديدة، حيث أعلن سيادته في كلمته اليوم عن خطة كبيرة جدًا لتطوير مساجد آل البيت ومساجد الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم جميعًا- والصالحين وسائر المساجد الكبرى والأثرية، بدءًا بمسجد الرفاعي والسلطان حسن ومسجد المواردي ومساجد أخرى كثيرة وصولًا إلى القلعة ومسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها، فجزاه الله عن عمارة بيوت الله-عز وجل- خير الجزاء". 

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