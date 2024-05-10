شيخ الأزهر يعزى دولة الإمارات فى وفاة هزاع بن زايد

نعى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية أمس، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

وتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر، بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وأبناء وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيًا المولى -عز وجل- أن يلهم أهل الفقيد الصبر والسُّلوان، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ.