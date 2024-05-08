انطلاق برنامج البناء الثقافى لـ"أئمة الأوقاف" بالأقصر وسوهاج (صور)

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، انطلق اليوم الأربعاء 8 مايو 2024م برنامج البناء الثقافي لعدد 350 إمامًا وواعظة بمديرية أوقاف الأقصر بمسجد العتيق ببندر إسنا، بحضور الشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل مديرية أوقاف الأقصر، والشيخ رضوان محمد خليل مدير إدارة الدعوة، وعدد من القيادات الدعوية بالمديرية.

وفي بداية كلمته أكد الشيخ صلاح نور عبدالعال أن الدعوة إلى الله (عز وجل) من أشرف العبادات، حيث يقول الله (عز وجل): "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، مبينًا أنها مهنة الأنبياء والمرسلين والتي تطلب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، كما أكد أن وزارة الأوقاف انتهجت وسائل وبرامج مستجدة للارتقاء بالمستوى التثقيفي للأئمة وبما يناسب الوقت، وأن برنامج البناء الثقافي يعمل على إثراء المادة العلمية للإمام، بما يواكب المستجدات العصرية خدمة للدعوة، وقد شملت الفاعليات زيارة معبد إسنا الفرعوني وزيارة وكالة الجداوية الفاطمية.

انطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة بسوهاج

فى سياق آخر، انطلق اليوم الأربعاء، برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بمديرية أوقاف سوهاج لعدد 250 إمامًا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بسوهاج، تحت عنوان: "الدعوة إلى إتقان العمل ودوره في بناء الوطن"، بحضور الأستاذ الدكتور علي عبد الموجود نور الدين عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، والدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والأستاذ الدكتور علاء حسن جابر أستاذ العقيدة المساعد بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج.

وفي كلمته رحب الأستاذ الدكتور علي عبد الموجود نور الدين بالحضور، مؤكدًا أن إتقان العمل عبادة عظيمة لله (سبحانه وتعالى)؛ فالدين الإسلامي يدعو المسلم إلى العمل والانطلاق، وعدم الفتور والكسل، مبينًا أن العمل أفضل وسيلة للكسب الطيب، فعلى المسلم أن يكون إنسانًا إيجابيًّا ينطلق في هذه الدنيا نشيطًا طالبًا الرزق من الله وما يُعدّه له من الخير الكثير، وهذا الخير لا يأتيه إلا بالعمل المُتواصل، وأن يستشعر المسلم مُراقبة الله تعالى في كل خطوة يخطوها في عمله، وأن يُؤدّي العمل الذي بين يديه على أتمّ وجه وأحسن حال.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد حسني عبدالرحيم وكيل وزارة أوقاف سوهاج أن إتقان العملِ في الإسلام فريضةٌ على المسلمِ، فبه تبنى الأوطان، وتعمر الأرض، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتقان العمل، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ)، وذلك أنَّ أيّ عملَ يقوم به المسلمِ في الحياةِ الدنيا مهما صَغُر يعد عبادةً لهُ إذا صحّت فيهِ النيةُ وكانت خالصةً لله سبحانه، لذلك ينبغي أن يؤدى بإتقانٍ وأمانةٍ.

وفي كلمته أكد الأستاذ الدكتورعلاء حسن جابر، أن الإنسانُ خُلق وكُلِّفَ بعبادةِ اللهِ عزّ وجل على أكمل وجه، وهو أيضًا مُكلّفٌ بواجباتٍ عديدةٍ ومُختلفة يُؤدّيها بأمانةٍ وإخلاصٍ تجاهَ أسرته ومُجتمعهِ والمكان الذي يعيشُ فيهِ، فعليهِ تقديم يدَ العونِ ومساعدة الآخرينَ في قضاءِ حوائجهم، والعمل على تسهيلِ أمور حياتهم، كما عليهِ إتقانُ العملِ الذي يقوم به؛ فالإنسانُ ما خلقهُ اللهُ عز وجلَ إلا ليعملَ ويعمرَ الأرضَ، قال تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}، وقد خُتم اللقاء بعقد مقرأة السادة الأئمة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج.