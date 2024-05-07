بحضور وكيل الأوقاف.. قيادات دمياط الجديدة يهنئون الأقباط بعيد القيامة

زار اليوم الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، يرافقهم معاونى رئيس الجهاز وأعضاء مجلس الأمناء، كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين للأقباط الأرثوذكس بدمياط الجديدة، للمشاركة في احتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد، حيث كان في استقبالهم الأب والراعي القمص إلكسندروس جورج.

واستهلا رئيس الجهاز ورئيس مجلس الأمناء، زيارتهما بتهنئة سكان المدينة بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد، متمنيين دوام الخير والرخاء ونعمة الاستقرار على مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب رئيس الجهاز، عن سعادته بروح الألفة والمحبة بين المصريين والتى تظهر خلال المناسبات والأعياد الدينية.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء، عن سعادته بمشاركة شركاء الوطن في أعيادهم، تعظيما لمعانى الوحدة الوطنية وأواصر الإخوة والمحبة.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، عن سعادته بمشاركة شركاء الوطن في جميع مناسبتهم، تعظيما لمعانى المحبة والتسامح بين أبناء الوطن.

ومن جانبه أعرب الأب إلكسندروس، عن خالص إمتنانه بزيارة الدكتور محمد خلف الله رئيس الجهاز والدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، وفضيلة الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط ، والوفد المرافق، للمشاركة في الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، تأكيدا لروح الألفة والمحبة والإخوة بين أطياف المجتمع.

كما نظمت قامت وفود من الأحزاب بمحافظة دمياط بزيارة إلى كنائس محافظة دمياط لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث قاموا بزيارة الكنائس لتقديم التهنئة وسط أجواء من المحبة.

وقام وفد الحزب بزيارة كلا من: كنيسة الروم الأرثوذكس وكنيسة العذراء مريم حيث كان في استقبالهم كلا من هشام بندلايمون كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط والقمص بشاي رجائى والقمص مرقص محروس والقمص مينا الحيدي والقمص ساويرس سليمان كهنة كنيسة العذراء مريم.