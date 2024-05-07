الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة تعديات على 20 فدانًا تابعة للثروة السمكية فى دمياط

املاك الدولة
املاك الدولة

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تم رفع درجة الاستعداد بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من تنفيذ تلك المرحلة.

وأضافت "المحافظ" أنه خلال الحملة المُنفذة اليوم فقد تمت إزالة حالة تعد على أرض زراعية تابعة لولاية جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية على مساحة ٢٠ فدانا و١ قيراط و٩ أسهم.

وأشارت إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين كافة الجهات للتصدى لجميع صور التعديات، مشيرة إلى أنه تم توجيه الوحدات المحلية بالتعاون الحاسم مع المخالفات فى المهد، والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع اى محاولات أخرى للتعدى عليها، كما لفتت إلى أنه تم وضع خطة عمل محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.


يشار إلى وصول عدد الحالات التى تمت إزالتها منذ انطلاق المرحلة الحالية ٦٣ حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بإجمالى مساحة ٤١٦٢ متر مربع و١٧٢ فدانا و١٩ قيراطا و١٩ سهما، علاوة على تنفيذ ١٨١ قرار إزالة بمساحة ١٦٤٧ متر طولى و٨٤ متر مربع و٦٦ فدانا و٢٠ قيراطا و١٩ سهما.

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