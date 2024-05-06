الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقبال متزايد.. رأس البر تستقبل المصيفين بالورود

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت مدينة ومصيف رأس البر في دمياط زائريها خلال احتفالات أعياد الربيع وسط استعدادات مكثفة لتوفير الخدمات بالورود وباقات من الزهور تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

وتضمنت الجهود استقبال الزائرين من بوابتي المدينة والترحيب بهم وإهدائهم باقات زهور، كما استقبلت الساحات المجهزة سيارات رحلات اليوم الواحد، وتشغيل الأتوبيسين والطفطف السياحى على شارع بورسعيد. 

وشهدت مدينة رأس البر منذ صباح اليوم الإثنين، إقبالا ملحوظا على الشواطئ لاستقبال المصطافين في إجازة شم النسيم.

وسبق أن أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الأعياد، حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بإتمام الاستعدادات لاستقبال زائريها خلال أعياد الربيع.

دمياط أحداث دمياط الدكتورة منال عوض شم النسيم محافظ

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