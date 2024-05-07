الثلاثاء 07 مايو 2024
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محافظات

محافظ دمياط: شاطئ رأس البر فى ثوبٍ جديد مع بدايات موسم صيف 2025

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط خلال الاجتماع

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن كورنيش شاطئ البحر بمدينة رأس البر فى ثوبٍ جديد مع بدايات موسم صيف ٢٠٢٥، لافتة إلى أعمال التطوير التي سيشهدها الكورنيش عقب انتهاء الموسم الحالى ليتم تشغيله مع بدايات الموسم المقبل.

وأكدت المحافظ حتمية تنفيذ أعمال التطوير لتهالك الممشى والنهوض بالشكل الحضارى للشاطئ، واستكمالًا لما تشهده المدينة من أعمال تطوير وبما يتواكب مع مكانتها على الخريطة السياحية. 

وكشفت عن خطة المحافظة لإعداد مشروع لتطوير كورنيش شاطئ البحر بمدينة رأس البر، بعد الحالة السيئة التى تعرض لها الممشى فى الوقت الحالى وتهالك أجزاء كبيرة منه، والذى لا يتلائم مع مكانة المدينة على الخريطة السياحية.

ووجهت المحافظ الشكر إلى القيادة السياسية على الموافقة بالتنفيذ والتى ستتم من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مضيفة أن الخطة الزمنية للتنفيذ ستبدأ عقب انتهاء موسم صيف ٢٠٢٤ وستنتهى قبل بداية موسم صيف ٢٠٢٥.

وأكدت أنه تم اليوم عقد اجتماع تنسيقى بحضور عدد من ممثلى الجهات المعنية لوضع مخطط التنفيذ، مشيرة إلى أن المشروع يتواكب مع رؤية المحافظة ومشروعات التطوير التى تشهدها مدينة رأس البر، وبما يتماشى مع وجود أول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا ومنتجعات سياحية بها ومكانتها السياحية الأمر الذى جعلها مقصد للزائرين من داخل مصر وخارجها.

أحداث دمياط أماكن رأس البر تنظيم ملتقى مراسم رأس البر للرسم والتصوير دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

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