إنقاذ 38 مصطافًا من الغرق بشواطئ رأس البر في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لتوفير كافة الخدمات للزائرين خلال أعياد الربيع، حيث شهدت المدينة إقبال كبير من مختلف المحافظات لقضاء أجازة شم النسيم..

وفى هذا السياق، ازدحمت الشواطئ بالزائرين وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية لتوفير كافة الخدمات والتى تضمنت تجهيز أبراج الإنقاذ ونقاط الإسعاف وخيم تجميع الأطفال التائهين، هذا إلى جانب انتشار فرق الإنقاذ والمعدات البحرية بطول الشاطئ والتى نجحت فى إنقاذ ٣٨ حالة من الغرق وتسليم ٤٨ طفل تائه الى ذويهم..

واستقبلت مدينة ومصيف رأس البر في دمياط زائريها خلال احتفالات أعياد الربيع وسط استعدادات مكثفة لتوفير كافة الخدمات بالورود وباقات من الزهور تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، وفى هذا السياق، استقبلت مدينة رأس البر زائريها خلال يوم شم النسيم وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية بالمدينة..

وتضمنت الجهود استقبال الزائرين من بوابتي المدينة والترحيب بهم واهدائهم باقات زهور،كما تم العمل بالشواطئ التى تم تجهيزها للتشغيل خلال أعياد الربيع وموسم صيف 2024، حيث تم تمهيد الشاطئ وضع الخدمات الشاطئية من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف وخيم تجميع الأطفال التائهين وتجهيز منطقة المعدات، كما استقبلت الساحات المجهزة لاستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد، وتشغيل الاتوبيسين والطفطف السياحى على شارع بورسعيد.

شهدت مدينة راس البر في محافظة دمياط صباح اليوم الاثنين اقبال كبير على الشواطئ لاستقبال المصطافين في اجازة شم النسيم في دمياط حيث شهدت شواطئ المدينة اقبال جماهيري

واعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الأعياد، حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بإتمام كافة الاستعدادات لاستقبال زائريها خلال أعياد الربيع.

حيث تم تنفيذ كافة الأعمال بالشواطئ من تسوية الرمال وصيانة كورنيش البحر والبرجولات الخشبية، وكذلك صيانة أبراج الإنقاذ ودورات المياه وانتشار المعدات وخيم تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف بطول الشاطئ ووضع لافتات بارشادات السلامة، وبدء عمل فرق الإنقاذ.