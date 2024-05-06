الكشف بالمجان على 990 مواطن ضمن قافلة طبية في دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن نتائج القافلة الطبية التى أطلقتها إدارة القوافل بمديرية الصحة ضمن خطة شهر مايو 2024 على مدار يومين، بقرية البنك بمركز كفر سعد.

وأشار تقرير مديرية الصحة، إلى أن القافلة تضمنت 10 عيادة طبية و3 عيادات تخصصية تردد عليها 990 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم تحويل 8 حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار 5 قرارات علاج على نفقة الدولة.

وشملت القافلة إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة “افحص واطمن” لعدد 137 حالة وفحص 32 حالة بالآشعة و23 حالة أخرى بالسونار وإجراء 215 تحليل بمعمل الدم و27 تحليل بمعمل الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة 8 ندوات توعية صحية حضرها 95 مواطن.

يشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، تحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، حيث تتضمن 12 عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

طوارئ استعدادًا لاحتفالات المواطنين بشم النسيم

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية دمياط وذلك استعدادا لأعياد القيامة وشم النسيم.

حيث تم رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات،مؤكدا على توافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعى وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الأكسجين،وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم بالمستشفيات، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات تسمم الفسيخ التى قد تحدث.

وأكد على جاهزية فرق الإنتشار السريع لمواجهة أى إصابات قد تحدث، بالاضافة الي ذلك كلف لجان المتابعة وفرق الاشراف بمديرية الصحة بتكثيف المرور لمتابعة تقديم الخدمات الطبية خلال فترة الاجازة.