الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

ننشر تفاصيل مشروع الهوية البصرية بدمياط

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط خلال الاجتماع

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا مع لجنة إعداد ملف الهوية البصرية، برئاسة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وعضوية ممثلين عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة وجامعتى دمياط والدلتا ونقابة المهندسين.

وتناول الاجتماع استعراض محاور مشروع الهوية البصرية لمحافظة دمياط والذى يتضمن عدد من النقاط المتعلقة بالاشتراطات المعمارية والهوية الخاصة بالمحافظة والمعالم الأثرية والسياحية بمدن المحافظة وفقًا للدراسات التى تم إعدادها.

واستمعت "المحافظ" إلى المقترحات الخاصة بالمشروع وعرض النماذج المُعدة بشكل أولى والتى تتضمن الإعلانات والمعالم الرئيسية بالمحافظة، بما يساهم فى إعداد ملف الهوية البصرية يتناسب مع القيم الثقافية والتاريخية والتراثية والسياحية التى تتميز بها محافظة دمياط.

وأكدت أن مشروع الهوية البصرية أحد المشروعات القومية الحضارية التى تساهم فى إبراز القيم الجوهرية للمحافظات وربطه بالتراث، بما يحقق أيضًا تعزيز الانتماء الوطنى ونشر الوعى الثقافى بين المواطنين  وإبراز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية، مؤكدة على ضرورة تنفيذ مشروع استرشادى يتواكب مع أعمال التطوير التى تشهدها مناطق مختلفة بالمحافظة.


وأعلنت محافظ دمياط  عن أن كورنيش شاطئ البحر بمدينة رأس البر فى ثوبٍ جديد مع بدايات موسم صيف ٢٠٢٥ "  حيث كشفت الدكتورة منال عوض عن أعمال تطوير سيشهدها الكورنيش عقب انتهاء الموسم الحالى ليتم تشغيله مع بدايات الموسم القادم وتؤكد " حتمية تنفيذ أعمال التطوير لتهالك الممشى والنهوض بالشكل الحضارى للشاطئ واستكمالًا لما تشهده المدينة من أعمال تطوير وبما يتواكب مع مكانتها على  الخريطة السياحية"

وكشفت عن خطة المحافظة لإعداد مشروع لتطوير كورنيش شاطئ البحر بمدينة رأس البر،  بعد الحالة السيئة التى تعرض لها الممشى فى الوقت الحالى وتهالك أجزاء كبيرة منه، والذى لا يتلائم مع مكانة المدينة على الخريطة السياحية

ووجهت " المحافظ " الشكر إلى القيادة السياسية على الموافقة بالتنفيذ والتى ستتم من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مضيفة أن الخطة الزمنية للتنفيذ ستبدأ عقب انتهاء موسم صيف ٢٠٢٤ وستنتهى قبل بداية موسم صيف ٢٠٢٥.

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